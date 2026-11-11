Мексиканский футболист Монтес хочет покинуть "Локомотив" после инцидента с БПЛА Сесар Монтес боится играть за "Локомотив" после инцидента с БПЛА под Воронежем

Москва11 ноя Вести.Мексиканский футболист "Локомотива" Сесар Монтес желает покинуть московский клуб в связи с опасением за собственную жизнь после инцидента с попаданием БПЛА в поезд, в котором команда возвращалась с выездного матча в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

По данным источника, защитник больше не желает отправляться с командой на выездные игры и рассматривает варианты ухода из клуба. В настоящее время Монтес находится в расположении сборной Мексики, куда был вызван ранее в ноябре.

Отсутствие 29-летнего мексиканца в последних матчах было связано уже не с травмой, от которой он оправился, а со страхом за свою жизнь. Есть шансы, что больше Монтеса в матчах за "Локомотив" мы не увидим. Как минимум вне столицы отмечает источник

Инцидент с БПЛА произошел после выездного матча "Локомотива" против "Ростова" в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором железнодорожники потерпели поражение 25 октября со счетом 0:2.

На обратном пути поезд, в котором ехали игроки с матча, был атакован украинскими беспилотниками в Воронежской области. При атаке ни один из игроков или членов административного штаба "Локомотива" не пострадал, команда добралась на тренировочную базу в подмосковной Баковке в полном составе. Активную помощь "красно-зеленым" оказал воронежский "Факел", предоставивший свои автобусы для московской команды.

Монтес остался в запасе "Локомотива" на матч с "Ростовом", это была последняя игра, где мексиканец находился в заявке команды. Он пропустил два последних перед паузой матча "Локомотива" в РПЛ против "Спартака" (0:4) и казанского "Рубина" (0:1), которые команда провела на своем стадионе.

Всего Монтес в нынешнем сезоне сыграл за "Локомотив" семь матчей (пять в РПЛ и два в Кубке России), в которых забил один мяч. Футболист сборной Мексики выступает за "Локомотив" с сентября 2024 года, его контракт рассчитан до конца июня 2029 года.