Москва8 окт Вести.36-летний рестлер Хосе Анхель Нахера Лопес случайно убил знаменитого в Мексике 75-летнего судью Херардо Хермана Пинеду, известного как Эль Бухо. Рефери умер после того, как спортсмен применил к нему запрещенный прием. Инцидент произошел в спортивном центре "11 де Хулио" в городе Минераль-де-ла-Реформа (штат Идальго), сообщает портал Identidad Nuevo Leon.

От эмоций к ужасу прямо на ринге: в Идальго рефери Херардо Херман Пинеда, Эль Бухо, рухнул во время главного боя и умер. Прием оказался смертельным эмоционально описывает случившееся портал

Во время боя между рестлерами судья сильно ударился о покрытие ринга в результате приема известного как "мартинете" (пайлдрайвер). Эль Бухо потерял сознание.

Зрители сначала решили, что это часть шоу. Однако вышедшие на ринг медики констатировали смерть арбитра. Рестлер Хосе Анхель Нахера Лопес был задержан на месте происшествия. Полиция подозревает его в непредумышленном убийстве. Почему рестлер накинулся на судью пока неизвестно.

"Мартинете" – это прием, при котором рестлер переворачивает соперника вниз головой и бросает на мат. В Мексике он запрещен из-за высокого риска травм шейного отдела и позвоночника.