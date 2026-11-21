Москва21 ноя Вести.В Мексике задержали Фаусто Исидро Месу Флореса, известного по прозвищу Эль Чапо Исидро. Операция прошла 20 ноября в городе Гуасаве штата Синалоа, сообщила газета El País со ссылкой на источники, близкие к кабинету безопасности страны.

Задержание сопровождалось вооруженными столкновениями. В городе произошли перестрелки, поджигались автомобили, а дороги были перекрыты. Для проведения операции задействовали военные вертолеты. Столкновения произошли между федеральными силами безопасности и предполагаемыми участниками наркокартеля "Синалоа".

Из-за стрельбы пришлось остановить бейсбольный матч между командами "Альгодонерос де Гуасаве" и "Венадос де Масатлан". Власти штата подтвердили нападение на федеральные силы и рекомендовали жителям укрыться в безопасных местах.

ФБР подозревало Месу Флореса в организации поставок наркотиков в США. За информацию, которая помогла бы его задержать, американские власти назначили вознаграждение в размере $5 млн.

В феврале в мексиканском штате Халиско во время операции сил специального назначения, разведданные для которой предоставили США, был убит Немесио Осегера Сервантес, известный как Эль Менчо. Он был лидером крупнейшего и одного из наиболее влиятельных мексиканских картелей "Новое поколение Халиско" (CJNG).

Ранее в Мексике скончался Мигель Анхель Феликс Гальярдо, известный как "Босс боссов", – основатель одного из старейших наркокартелей страны. Об этом сообщил телеканал N+. Он умер в больнице штата Халиско. В молодости Феликс Гальярдо служил в полиции, а позднее стал одним из ключевых организаторов наркоторговли в Мексике. В конце 1970-х – начале 1980-х годов он был одним из создателей картеля Гвадалахары, который позднее стал одной из крупнейших преступных организаций страны.