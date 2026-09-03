Клавишник Camilo Séptimo, его беременная жена, дочь, няня и пес убиты в Мексике

Клавишник Camilo Séptimo, его беременная жена, дочь, няня и собака убиты Клавишник Camilo Séptimo, его беременная жена, дочь, няня и пес убиты в Мексике

Москва3 сен Вести.Мексиканский музыкант - клавишник синти-поп и инди-рок-группы Camilo Séptimo Джонатан Мелендес, - его беременная жена, трехлетняя дочь, няня и собака найдены убитыми в Мексике. Информацию о происшествии распространил телеканал CNN, сославшись на местные власти.

Согласно этим данным, преступление произошло вечером во вторник, 1 сентября, в престижном районе недалеко от города Мехико. Трое жертв были убиты выстрелом в голову, еще одна – выстрелом в спину. При этом двое погибших были со связанными руками, а у собаки – связаны лапы.

В квартире также находился шестилетний мальчик. Он не пострадал.

Жертвами стали 38-летний мужчина, музыкальный продюсер и автор песен, известный под инициалами J.S.M.O., его 35-летняя беременная жена, их трехлетняя дочь и 21-летняя девушка уточняет издание Billboard

По информации журналистов, среди совершивших массовое убийство мог быть деловой партнер одного из погибших, благодаря которому преступники зашли в дом.

На причастность к произошедшему проверятся некие Диего Себастьян "N", и Херардо "N", сообщил CNN. В свою очередь Billboard пишет, что уже арестованы двое подозреваемых.

Camilo Séptimo – синти-поп и инди-рок-группа из Мехико, была основана в середине 2013 года, среди ее основателей - Мелендес. Коллектив выступал на крупных латиноамериканских фестивалях, ездил с выступлениями в США.