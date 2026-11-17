Москва17 нояВести.Двадцать миллионов долларов предложила администрация США за информацию о главарях наркомафии Гватемалы, следует из официального сообщения госдепартамента Штатов.
Бюро госдепартамента по международным делам, связанным с наркотиками и правоохранительной деятельностью, объявляет о награде … до 10 миллионов долларов (за каждого - прим. ред.), которая может привести к аресту и/или осуждению … двух гватемальских наркотеррористовговорится в сообщении
Оба злоумышленника, по данным американских властей, обвиняются в наркоторговле, вымогательстве, торговле оружием, похищениях людей, убийствах в районе границы Гватемалы и Мексики, а также в причастности к организации, которая считается террористической на территории США.
Ранее стало известно, что в Мексике умер основатель одного из старейших наркокартелей Гальяно.