Госдеп предложил $20 млн за помощь в поимке двух наркобаронов

США объявили награду до $20 млн за информацию о наркобаронах из Гватемалы Госдеп предложил $20 млн за помощь в поимке двух наркобаронов

Москва17 ноя Вести.Двадцать миллионов долларов предложила администрация США за информацию о главарях наркомафии Гватемалы, следует из официального сообщения госдепартамента Штатов.

Бюро госдепартамента по международным делам, связанным с наркотиками и правоохранительной деятельностью, объявляет о награде … до 10 миллионов долларов (за каждого - прим. ред​​​.), которая может привести к аресту и/или осуждению … двух гватемальских наркотеррористов говорится в сообщении

Оба злоумышленника, по данным американских властей, обвиняются в наркоторговле, вымогательстве, торговле оружием, похищениях людей, убийствах в районе границы Гватемалы и Мексики, а также в причастности к организации, которая считается террористической на территории США.

Ранее стало известно, что в Мексике умер основатель одного из старейших наркокартелей Гальяно.