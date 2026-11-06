Москва6 нояВести.Соединенные Штаты повысили награду за сведения, которые помогут поймать главарей венесуэльской преступной организации Tren de Aragua. Об этом сообщил официальный представитель госдепартамента Томми Пиготт.
По его словам, которые передает РИА Новости, главари группировки связаны с наркоторговлей, убийствами и незаконной добычей золота.
Госдепартамент … объявляет новую и повышенную до 50 миллионов долларов награду … за информацию, которая может привести к аресту и/или осуждению трех главарей Tren de Araguaсказал Пиготт
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла станет процветающим 51-м штатом США. Он добавил, что американские инвестиции в нефтяную отрасль Венесуэлы растут.