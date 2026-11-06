США повысили до $50 млн вознаграждение за данные о лидерах Tren de Aragua

Вашингтон увеличил до $50 млн награду за информацию о главарях Tren de Aragua США повысили до $50 млн вознаграждение за данные о лидерах Tren de Aragua

Москва6 ноя Вести.Соединенные Штаты повысили награду за сведения, которые помогут поймать главарей венесуэльской преступной организации Tren de Aragua. Об этом сообщил официальный представитель госдепартамента Томми Пиготт​​​.

По его словам, которые передает РИА Новости, главари группировки связаны с наркоторговлей, убийствами и незаконной добычей золота.

Госдепартамент … объявляет новую и повышенную до 50 миллионов долларов награду … за информацию, которая может привести к аресту и/или осуждению трех главарей Tren de Aragua сказал Пиготт

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла станет процветающим 51-м штатом США. Он добавил, что американские инвестиции в нефтяную отрасль Венесуэлы растут.