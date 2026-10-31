Трамп: доход от Венесуэлы в 10 раз превысил затраты на войну с Ираном

Трамп заявил, что Штаты окупили атаки на Иран через торговлю с Венесуэлой Трамп: доход от Венесуэлы в 10 раз превысил затраты на войну с Ираном

Москва31 окт Вести.От торгового сотрудничества с Венесуэлой Соединенные Штаты получили намного больше доходов, чем потратили на атаки против Ирана. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме.

Все деньги, которые мы потратили, мы в большем объеме заработали в месте под названием Венесуэла, в 10 раз сказал американский лидер

По данным управления энергетической информации США, за первые восемь месяцев этого года Штаты импортировали около 111 миллионов баррелей нефти из Венесуэлы.

Ранее Трамп заявил, что Венесуэла станет 51-м штатом Америки. Он также напомнил о растущих инвестициях Вашингтона в нефтяную отрасль страны и отметил, что Каракас и другие города становятся все более преуспевающими.