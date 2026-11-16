Умер основатель одного из старейших мексиканских наркокартелей

В Мексике умер основатель одного из старейших наркокартелей Гальярдо Умер основатель одного из старейших мексиканских наркокартелей

Москва16 ноя Вести.Мигель Анхель Феликс Гальярдо - основатель одного из старейших наркокартелей Мексики - умер в больнице мексиканского штата Халиско. Об этом сообщил телеканал N+​​​.

Скончался Мигель Анхель Феликс Гальярдо, известный как "Босс боссов", сооснователь картеля Гвадалахары сообщили в эфире канала

У заключенного, по данным медицинской службы пенитенциарного учреждения, наблюдались низкий уровень кислорода в крови, нарушение сознания и дезориентация.

В молодости Феликс Гальярдо служил в полиции, а позднее стал одним из ключевых организаторов наркоторговли в Мексике. В конце 1970-х - начале 1980-х годов он был одним из создателей картеля Гвадалахары, который позднее стал одним из крупнейших преступных организаций страны.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты перебросили сотни военных на границу с Мексикой из-за наркокартелей.