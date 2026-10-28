Федеральный судья по делу Мадуро скончался в США в возрасте 92 лет

Федеральный судья Хеллерстайн, рассматривавший дело Мадуро, скончался в США Федеральный судья по делу Мадуро скончался в США в возрасте 92 лет

Москва28 окт Вести.Федеральный судья США Элвин Хеллерстайн, рассматривавший дело экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро, скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщили в федеральном суде Южного округа Нью-Йорка, передает РИА Новости.

Отмечается, что Хеллерстайн был назначен на соответствующую должность в 1998 году. За время своей карьеры он рассматривал ряд резонансных дел, включая судебные разбирательства, связанные с терактами 11 сентября 2001 года.

Как отмечается, на последнем заседании в рамках дела Мадуро Хеллерстайн передвигался с тростью и говорил еле слышно.

Ранее Большое жюри присяжных федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк утвердило новый список обвинений в отношении Мадуро и его супруги Силии Флорес.

Вашингтон провел спецоперацию по похищению действующего президента Николаса Мадуро из Венесуэлы. 5 января 2026 года он и его жена предстали в Нью-Йорке перед судом по обвинению в наркоторговле. Мадуро и Флорес вину за собой не признают.