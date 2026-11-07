Госдеп США будет выплачивать до $20 млн за сведения о ядерной программе Ирана

США будут выплачивать до $20 млн за сведения о ядерной программе Ирана Госдеп США будет выплачивать до $20 млн за сведения о ядерной программе Ирана

Москва7 ноя Вести.США предложили вознаграждение до 20 миллионов долларов и пообещали содействие в выезде за границу тем, кто предоставит сведения о ядерной программе Ирана. Об этом сообщили в Госдепартаменте страны.

Выплата за информацию об объектах, оборудовании, перемещениях и сотрудниках, связанных с иранской ядерной программой, предусмотрена программой Государственного департамента США "Вознаграждение за помощь правосудию".

В 2025 году Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Иран обогащает уран до 60-процентной чистоты - уровня, который лишь немного не дотягивает до 90%, необходимых для создания ядерного оружия говорится в заявлении

Также отмечается, что из-за невыполнения режимом обязательств перед МАГАТЭ агентство потеряло "непрерывность контроля" над производством и запасами ключевых компонентов в Иране, в том числе центрифуг.

Ранее Исламская Республика направила Вашингтону предложение по ядерной программе, сообщило агентство Reuters.