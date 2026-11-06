Силовики Мексики устроили рейд на нарколабораторию у вулкана Пико-де-Орисаба В Мексике ликвидировали нарколабораторию у вулкана Пико-де-Орисаба

Москва6 ноя Вести.Мексиканские силовики ликвидировали нарколабораторию по производству метамфетамина на склоне вулкана Пико-де-Орисаба в центральной части страны, сообщило Министерство общественной безопасности и защиты граждан Мексики.

На участке, где производили наркотики, нашли 179 предметов, использовавшихся для их изготовления, и 587 мешков с химическими прекурсорами. Все они были уничтожены прямо на месте, чтобы ими невозможно было воспользоваться снова.

В муниципалитете Тлачичука, в районе Агуа-Эскондида-эль-Салитреро, был обнаружен участок, оборудованный под подпольную лабораторию, который состоял из 11 зон говорится в сообщении

Ранее издание Foreign Policy рассказало, что мексиканские наркокартели начали использовать морские огурцы в расчетах с китайскими преступными группировками. Этот выбор обусловлен высокой стоимостью морских огурцов на рынке и возможностью обходить контроль международной банковской системы, уточнили журналисты.