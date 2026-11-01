Полицейского шокировало содержимое коробок во время обысков у отца Меган Маркл Daily Mail: полиция Мексики провела обыск в складском боксе отца Меган Маркл

Москва1 ноя Вести.Мексиканская полиция в ночь на субботу провела обыск в заброшенном складском боксе Томаса Маркла, отца жены принца Гарри Меган. Об этом сообщает Daily Mail, которая за день до этого уведомила ФБР о содержимом контейнера.

Как сообщает издание, складской бокс размером 1,5 на 3 метра, расположенный в пяти километрах от бывшего дома Маркла в Росарито, вскрыли сотрудники Национальной гвардии Мексики. Они представились следователями по половым преступлениям. В состав группы вошли эксперты по компьютерной криминалистике, следователь и сотрудники прокуратуры штата Нижняя Калифорния.

По словам очевидца, один из агентов заметно отшатнулся и воскликнул "Ay cabron" – испанское выражение, которое может означать "черт возьми" или "о, черт возьми", – просматривая материалы говорится в материале

Согласно копии ордера, которая оказалась в распоряжении DM, судья разрешил поиск "доказательств, состоящих из материалов о сексуальном насилии над детьми", а также "предполагаемого совершения преступления в виде торговли людьми при отягчающих обстоятельствах". В ходе обыска изъяли компьютер, флешки, видеокассеты VHS и стопку журналов. После обыска бокс опечатали.

Как заявил изданию 82-летний Маркл, складских помещений в Росарито у него никогда не было. Дочь Саманта и ее партнер Марк Филлипс, в свою очередь, отрицают обвинения в педофилии.