США тайно вывезли дипломата из Британии из-за непристойных детских фото Sun: США тайно вывезли из Британии дипломата после обнаружения фото детей

Москва13 сен Вести.Американские спецслужбы без уведомления полиции вывезли из Великобритании сотрудника посольства США, у которого обнаружили непристойные изображения детей. Об этом сообщает газета The Sun.

По данным издания, в августе в лондонской квартире дипломата провели обыск в рамках расследования в отношении другого человека, который находится в США. Но во время обыска в его телефоне обнаружили непристойные детские фото. После этого его доставили на американскую авиабазу.

Американская разведка задержала педофила, работавшего в посольстве США в Лондоне, и переправила его обратно в Штаты, не поставив в известность британскую полицию говорится в публикации

Как утверждает Sun, официальный запрос об экстрадиции также не подавался. Британские власти находятся в контакте с посольством США в связи с произошедшим.

В американском посольстве, в свою очередь, заявили, что осведомлены о произошедшем и серьезно относятся к обвинениям. Диппредставительство напомнило о высоких требованиях к стандартам поведения для дипломатов.

Ранее опрос показал, что более 80% французов поддерживают обязательную химическую кастрацию для педофилов. Причем активнее всего меру одобряла молодежь.