Захарова рассказала о чистках сторонников ЛГБТ в Госдепе США Захарова прокомментировала чистку сторонников ЛГБТ в Госдепе США

Москва11 сен Вести.В Госдепартаменте США проходит масштабная чистка сотрудников, которые были причастны к продвижению ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России) и "принудительного разнообразия", сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что администрация Дональда Трампа отменила политику "принудительного разнообразия".

При Байдене американский дипломат не мог получить повышение без документального подтверждения "приверженности принудительному разнообразию", сопровождавшегося вставанием на одно колено. При Трампе тот же дипломат рискует карьерой, если эта приверженность у него обнаружится. Вчерашняя обязательная добродетель - сегодняшнее служебное нарушение резюмировала Захарова

Ранее Захарова заявила, что идея Лондона разместить на будущих банкнотах представителей ЛГБТ - признак деградации Запада.