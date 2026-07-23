Британия эвакуировала дипломатов из Ирана на фоне угроз Трампа

Великобритания отозвала дипломатов из Ирана Британия эвакуировала дипломатов из Ирана на фоне угроз Трампа

Москва23 июл Вести.Великобритания решила вывезти дипломатических работников из Ирана по соображениям безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Соединенного Королевства.

Британский персонал был временно вывезен из Ирана отмечается в публикации

В МИД пояснили, что данное решение принято из-за эскалации напряженности в ближневосточном регионе. Посольство продолжит работу в дистанционном формате.

Ведомство предупредило своих подданных о рисках поездок в Иран, так как "наличие британского паспорта может выступить достаточным основанием для задержания властями страны".

Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил ударом по "новому ядерному объекту" Ирана.