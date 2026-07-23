Москва23 июлВести.Великобритания решила вывезти дипломатических работников из Ирана по соображениям безопасности.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Соединенного Королевства.
Британский персонал был временно вывезен из Иранаотмечается в публикации
В МИД пояснили, что данное решение принято из-за эскалации напряженности в ближневосточном регионе. Посольство продолжит работу в дистанционном формате.
Ведомство предупредило своих подданных о рисках поездок в Иран, так как "наличие британского паспорта может выступить достаточным основанием для задержания властями страны".
Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил ударом по "новому ядерному объекту" Ирана.