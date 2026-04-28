Посла Ирана в Лондоне вызвали в МИД Великобритании из-за постов в соцсетях

Британский МИД вызвал посла Ирана из-за публикаций в соцсетях Посла Ирана в Лондоне вызвали в МИД Великобритании из-за постов в соцсетях

Москва28 апр Вести.МИД Великобритании вызвал посла Ирана в Лондоне Али Мусави. Поводом для этого стали публикации дипломата в соцсетях, которые в министерстве сочли подстрекательством к насилию.

МИД вызвал сегодня посла Исламской Республики Иран в Великобритании... в ответ на недопустимые и подстрекательские комментарии иранского посольства в соцсетях говорится в заявлении внешнеполитического ведомства

Министерство потребовало от Тегерана прекратить коммуникации, которые можно было бы интерпретировать как "подстрекательство к насилию". При этом в МИД не уточнили, о каких именно публикациях идет речь.