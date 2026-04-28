Москва28 апрВести.МИД Великобритании вызвал посла Ирана в Лондоне Али Мусави. Поводом для этого стали публикации дипломата в соцсетях, которые в министерстве сочли подстрекательством к насилию.
МИД вызвал сегодня посла Исламской Республики Иран в Великобритании... в ответ на недопустимые и подстрекательские комментарии иранского посольства в соцсетяхговорится в заявлении внешнеполитического ведомства
Министерство потребовало от Тегерана прекратить коммуникации, которые можно было бы интерпретировать как "подстрекательство к насилию". При этом в МИД не уточнили, о каких именно публикациях идет речь.