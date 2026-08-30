Москва30 авг Вести.Миграционные органы Соединенных Штатов депортировали британского крайне правого активиста Майло Яннопулоса, который выступал за высылку из США людей, находящихся там незаконно. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на Министерство внутренней безопасности.

Яннопулос был депортирован "обратно в его родную страну" приводит CNN слова представителя ведомства

По данным министрерства, британец легально въехал в США в мае 2019 года и "решил остаться в стране сверх разрешенного срока, нарушив законы".

Ранее телерадиокорпорация BBC сообщила, что американские власти задержали в штате Луизиана крайне правого британского активиста Майло Яннопулоса и готовят его выдворение из страны. Отмечается, что 41-летний британец приехал в Америку в 2019 году, но решил остаться в стране после истечения разрешенного срока пребывания, таким образом нарушив иммиграционное законодательство.