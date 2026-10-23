Sun: отец Меган Маркл стал фигурантом дела о хранении детской порнографии

Отец Меган Маркл стал фигурантом дела о хранении детской порнографии Sun: отец Меган Маркл стал фигурантом дела о хранении детской порнографии

Москва23 окт Вести.Отец жены принца Гарри Меган находится под следствием по обвинению в хранении детской порнографии, сообщила газета Sun.

Уточняется, что изображения непристойного характера обнаружили в его доме на Филиппинах.

Отец герцогини Сассекской Томас Маркл-старший, с которым она давно не поддерживает отношения, находится под следствием из-за огромного архива детской порнографии. В полицию на него заявил собственный сын пишет газета

К делу подключились правоохранительные органы США, которые "готовятся начать собственное расследование".

Ранее полицейские ликвидировали сеть вебкам-студий в Новосибирске.