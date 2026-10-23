Москва23 октВести.Отец жены принца Гарри Меган находится под следствием по обвинению в хранении детской порнографии, сообщила газета Sun.
Уточняется, что изображения непристойного характера обнаружили в его доме на Филиппинах.
Отец герцогини Сассекской Томас Маркл-старший, с которым она давно не поддерживает отношения, находится под следствием из-за огромного архива детской порнографии. В полицию на него заявил собственный сынпишет газета
К делу подключились правоохранительные органы США, которые "готовятся начать собственное расследование".
Ранее полицейские ликвидировали сеть вебкам-студий в Новосибирске.