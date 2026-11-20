СМИ: экспертиза не нашла оснований считать отца Меган Маркл невменяемым РИА Новости: отца Меган Маркл признали вменяемым по делу о детской порнографии

Москва20 ноя Вести.Отца Меган Маркл - жены принца Гарри - признали вменяемым по делу о хранении детской порнографии, следует из судебных документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Уточняется, что судебно-психиатрическая экспертиза выявила у 82-летнего Томаса Маркла-старшего лишь легкое нейрокогнитивное расстройство и признаки симуляции проблем с памятью.

По моему мнению, основанному на разумной медицинской определенности, господин Маркл вменяем и способен предстать перед судом говорится в заключении судебного психиатра Университета Южной Флориды Эми Геродимос

После оглашения результатов суд оставил мужчину под стражей и назначил предварительные слушания на 1 декабря.

В октябре СМИ сообщили, что отец Меган Маркл Томас Маркл-старший, с которым она не общается много лет, находится под следствием из-за хранения детской порнографии в помещениях на Филиппинах. По данным ряда изданий, 82-летний мужчина был задержан в доме престарелых. Позднее в ФБР подтвердили, что Марклу-старшему предъявлены обвинения. Таблоиды писали, что жена принца Гарри "глубоко потрясена обнародованной информацией".