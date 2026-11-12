Отец Меган Маркл в одиночной камере ждет суда по делу о хранении порнографии People: отца Меган Маркл содержат в одиночной камере в ожидании суда в США

Москва12 ноя Вести.Отец Меган Маркл, жены принца Гарри, Томас Маркл-старший находится в одиночной камере в США, где он ждет суда по делу о хранении детской порнографии. Об этом пишет People со ссылкой на судебное решение.

Его недавно взяли под стражу из-за нарушения им условия домашнего ареста.

Томас Маркл-старший останется под стражей в исправительном учреждении до завершения судебного процесса над ним после снятия с него монитора на лодыжке... 10 ноября мировой судья отменила решение об освобождении Маркла под залог до суда и постановила поместить его "в исправительное учреждение, по возможности отдельно от лиц, ожидающих приговора или отбывающих наказание" говорится в публикации

6 ноября сотрудники ФБР задержали 82-летнего Томаса Маркла-старшего. Ему было предъявлено обвинение в хранении детской порнографии. В тот же день суд поместил его под домашний арест в пансионате для престарелых во Флориде, где он проживал.

В случае признания виновным ему грозит наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет.

Меган Маркл после получения известий об аресте отца заявила, что находится в глубоком потрясении. Она добавила, что в 2018 году получила информацию о преступлениях своего отца, вследствие чего прекратила с ним общение.