Меган Маркл не стала выступать в Европарламенте на фоне задержания отца Меган Маркл отказалась выступать в Европарламенте на фоне задержания отца

Москва9 ноя Вести.Бывшая американская актриса Меган Маркл, жена британского принца Гарри, отказалась от планируемого выступления в Европарламенте (ЕП) на фоне задержания ее отца, обвиненного в хранении детской порнографии. Информацию о решении Маркл распространил телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Меган отказалась от запланированного выступления, поскольку после задержания отца чувствует себя недостаточно эмоционально подготовленной для публичных выступлений говорится в материале телеканала

Совместное выступление принца Гарри и Меган Маркл в Европарламенте должно было состояться 10 ноября. Супруги собирались высказаться на тему безопасности детей в сети. В результате принц Гарри выступит один на открытии художественной инсталляции в память о детях, погибших из-за ситуаций, связанных с глобальной сетью.

В октябре СМИ сообщили, что отец Меган Маркл Томас Маркл-старший, с которым она не общается много лет, находится под следствием из-за хранения детской порнографии в помещениях на Филиппинах. По данным ряда изданий, 82-летний мужчина был задержан в доме престарелых. Позднее в ФБР подтвердили, что Марклу-старшему предъявлены обвинения. Таблоиды писали, что жена принца Гарри "глубоко потрясена обнародованной информацией".