Москва20 окт Вести.Принц Гарри хочет помириться со своей семьей. Об этом он заявил в интервью журналу GQ, опубликованном на видеохостинге YouTube.

Младший сын Карла III отметил, что шрамы остаются навсегда, однако над восприятием прошлого можно работать.

Некоторые не хотят примирения. А я хочу, чтобы все наладилось… Учитывая все, что происходит в мире, самое важное – примириться. Именно это главное… Знаете, в мире и без того достаточно драмы, как и в жизни каждого человека, чтобы продолжать еще и семейные конфликты сказал Гарри

Принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от исполнения королевских обязанностей в 2020 году, после чего переехали в США. В конце августа 2026 года супруги вместе с детьми вернулись в Великобританию. Источники газеты The Times сообщали, что чета не намерена жить в Британии на постоянной основе, хотя и собирается остаться там на продолжительное время.

По информации издания People, отец Гарри, король Карл III, дал понять сыну и снохе, что статус Гарри и Меган как частных лиц и неработающих членов королевской семьи не изменится. В то же время их права на дом в Калифорнии и недвижимость в Португалии сохранятся.