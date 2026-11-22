Принц Уильям может лишить брата Гарри и его семью королевских титулов Daily Mail: принц Уильям может лишить семью Гарри титулов после коронации

Москва22 ноя Вести.Принц Уильяма может лишить своего брата Гарри и его семью королевских титулов после коронации на британский престол. Королевских титулов лишается не только Гарри, но и его жена Меган Маркл, а также дети – принц Арчи и принцесса Лилибет. Уильям уже затеял масштабную реформу монархии в Соединенном Королевстве, отмечает газета The Daily Mail.

Издание ссылается на еще не опубликованную книгу "Герцоги Хаоса" (Dukes Of Hazard) эксперта по королевской семье Тома Сайкса. Автор утверждает, что наследник престола намерен пересмотреть существующую в Великобритании систему королевских титулов и связанных с ними привилегий.

Принц Уильям планирует радикально изменить монархию, лишив своего брата Гарри титула принца делает вывод газета

Реформа Уильям превратит титулы в подобие официальных должностей, утверждает Сайкс. Это повлечет кардинальные изменения в обязанностях их обладателей, а у неработающих членов семьи титулов не будет. Титулы принцев и принцесс сохранят лишь члены королевской семьи, исполняющие официальные обязанности, рассказал автору книги друг принца. За исполнение королевских обязанностей они будут получать зарплату, бесплатное или субсидируемое жилье. Остальные родственники монарха перестанут именоваться "Его или Ее Королевское Высочество".

Это затронет и собственных детей принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Если дочь Шарлотта и младший сын Луи захотят построить карьеру вне королевской семьи, то им придется тоже отказаться от титулов. Прямого наследника престола – сына Джорджа - эта реформа не коснется.

Советники Уильяма предполагают, что Уильям проведет реформу, издав так называемые патентные грамоты — выражающий волю монарха юридический документ. Так поступил Георг V, чтобы установить действующие правила.

Предполагаемые реформы Уильяма, вероятно, поддержат широкие слои населения в Королевстве, недовольные расходами на содержание королевской семьи и скандалами вокруг экс-принца Эндрю Мунтбеттена-Виндзора.

Планы Уильяма, изложенные Томом Сайксом, подтверждения со стороны наследника британского престола пока не получили. Пока нет и официального их опровержения.

Книга журналиста Тома Сайкса Dukes of Hazard поступит в продажу в феврале 2027 года.

В 2020 году принц Гарри и принцесса Меган от обязанностей старших членов королевской семьи отказались , лишившись возможности официально использовать обращение "Королевское Высочество", но сохранили титулы герцога и герцогини Сассекских. В октябре этого года стало известно, что принц Гарри хочет помириться с королевской семьей.