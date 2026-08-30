Москва30 авг Вести.Наследник престола и принц-регент Лихтенштейна князь Алоиз хитро и втайне от подданных усилил свою власть внутри правящего дома, заявила газета Financial Times.

15 августа, в национальный день Лихтенштейна, Алоиз объявил, что в будущих поколениях дома Лихтенштейнов, начиная с будущих детей князя Алоиза, женщины смогут наследовать княжескую власть наравне с мужчинами.

За три дня до этого, за стенами замка Вадуц, богатейшая правящая династия Европы втихую одобрила масштабную реформу. Она усиливает полномочия князя… одновременно сокращая некоторые права и механизмы контроля, которыми располагают его родственники… Реформы были одобрены не парламентом и не населением, а самими членами династии пишет газета

Одним из ключевых изменений стало наделение князя правом самостоятельно формировать состав династии, а также регламентировать использование ее членами фамилий, титулов и гербов.

Семейный совет, состоящий из родственников и занимающийся династическими вопросами, будет расширен с трех до пяти человек, однако лишится одного важного механизма контроля: для помилований князю больше не потребуется согласие совета — достаточно будет провести с ним консультацию продолжает FT

В то же время реформы дали больше власти женщинам внутри династии - вместе с возможностью наследовать престол они теперь могут участвовать в голосованиях по семейным вопросам, что раньше было им недоступно.

Ранее японская газета "Асахи" сообщило, что большинство жителей страны недовольны невозможностью для дочери императора унаследовать престол отца при отсутствии у него сыновей.