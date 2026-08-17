Москва17 авг Вести.Султан Брунея Хассанал Болкиах лишил свою невестку Пенгиран Раабиатул Адавиях всех титулов за неподобающее поведение и неуважение к монарху, сообщает People.com.

33-летняя Раабиатул Адавиях - жена принца Абдула Малика, четвертого в очереди на престол. Указом от 8 августа она лишилась титула принцессы-консорта. Во дворце заявили, что ее поведение нанесло ущерб репутации монархии, однако не уточнили, что именно произошло.

При этом о разводе супругов не сообщается. Раабиатул Адавиях и принц Абдул Малик поженились в 2015 году. Их четыре дочери-принцессы сохранили титулы и места в линии престолонаследия.

80-летний Хассанал Болкиах правит Брунеем с 1967 года и считается одним из последних абсолютных монархов, а также самым долго правящим действующим монархом мира. Его состояние оценивается примерно в 50 миллиардов долларов. Супруги ситуацию не комментировали.