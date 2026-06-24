Депутат Берд попала в скандал, скрестив пальцы во время присяги Карлу III

Депутат скрестила пальцы во время присяги Карлу III и вызвала скандал Депутат Берд попала в скандал, скрестив пальцы во время присяги Карлу III

Москва24 июн Вести.Депутат от Шотландской национальной партии Лара Берд во время церемонии присяги королю Карлу III и привлекла внимание СМИ. На инцидент обратило внимание издание Independent.

Новоизбранная депутат от Шотландской национальной партии Лара Берд, похоже, скрестила пальцы, принося присягу королю Карлу в Палате общин в понедельник, 22 июня говорится в сообщении

Берд заявила, что принесла присягу только для того, чтобы служить своим избирателям. По словам депутата, ее первостепенная преданность "принадлежит и всегда будет принадлежать суверенному народу Шотландии", пишет издание.

По информации ряда изданий, после инцидента в политике началось обсуждение допустимости поведения во время присяги.