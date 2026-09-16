Москва16 сен Вести.Фрагменты биографии британской принцессы, написанной ее братом, графом Чарльзом Спенсером, появились в издании Daily Mail.

В материале утверждается, что в книге, в частности, рассказывается о споре вдовца принца Чарльза (ныне короля Великобритании Карл III) - спустя несколько дней после смерти жены - с графом Спенсером о том, должны ли дети, принцы Уильям и Гарри, участвовать в похоронной процессии. Автор книги пишет, что вдовец выступал за участие детей в похоронах, хотя сам Спенсер был против.

Принц Чарльз продолжал свой поток гнева, а я его не перебивал. Потом он замолчал. Я подумал, что пауза означает попытку взять себя в руки, но затем он выплеснул в трубку то, что я всегда считал его копившимся презрением к Диане и его ужасом от того, что мир был так потрясен ее смертью. "Будь уверен, - прошипел он, - мы довольно скоро забудем ее! сказано в книге, которую цитирует издание

Газета также приводит комментарий представителя Букингемского дворца. По его словам, во дворце "принципиально не комментируют книги", хотя король "понимает, что боль от утраты сестры может затмевать разум, влиять на суждения и искажать воспоминания таким образом, что другие не будут признавать их, даже спустя много лет после потери".

Книга "Лебединая песня: Диана, моя сестра" (Swan Song: Diana, My Sister) появится в продаже 22 сентября.