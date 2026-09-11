DM: экс-возлюбленная короля Карла III скончалась в Британии в возрасте 75 лет

В Великобритании скончалась бывшая невеста Карла III DM: экс-возлюбленная короля Карла III скончалась в Британии в возрасте 75 лет

Москва11 сен Вести.В Британии скончалась 75-летняя бывшая возлюбленная короля Карла III Давина Морли (урожденная Шеффилд). Об этом сообщает газета The Daily Mail (DM). В начале 1970-х годов ее прочили в королевы, пока принц Чарльз не женился на Диане Спенсер.

Пара Чарльз и Давина блистала на светских раутах, ездила на автомобиле Aston Martin DB5 Volante принца. Давину Шеффилд видели рядом с принцем Филиппом и королевой Елизаветой II. Это в британском обществе было воспринято как знак одобрения выбора Чарльза.

Идиллия рассыпалась после того, как бывший бойфренд Давины, гонщик Джеймс Бирд поведал о своих отношениях с невестой принца, подмочив ее репутацию.

Давина Морли из знатной семьи. Она внучка главы компании ICI лорда Макгоуэна. Род Шеффилд восходит к английскому королю Карлу II. Двоюродная сестра Давины Саманта Шеффилд стала супругой британского экс-премьера Дэвида Кэмерона.

Давина вышла замуж за Джейка Морли в год свадьбы принца Чарльза и Дианы. Морли воспитывала троих сыновей и двоих пасынков. Ее супруг скончался в 2022 году в возрасте 80 лет.