Москва9 авгВести.Бывшего британского принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, несмотря на лишение его всех королевских титулов, похоронят после смерти с королевскими почестями, пишет газета The Daily Mail.
Бывший герцог Йоркский остается в секретном правительственном списке королевских особ, которых похоронят с большими почестямиприводит газета слова высокопоставленного источника в британском правительстве
Власти Британии заранее разрабатывают планы похорон членов королевской семьи. Так, Эндрю похоронят в королевской усыпальнице во Фрогморе в Виндзоре, где покоится прах короля Эдуарда VIII, который отрекся от престола в 1936 году ради брака с американкой Уоллис Симпсон.
Экс-принц Эндрю оказался в центре скандала из-за связей с осужденным за сексуальные преступления американским финансистом Джеффри Эпштейном. В конце 2025 года король Карл III лишил Эндрю всех королевских титулов.
Бывшего принца Эндрю задержали в феврале 2026 года по делу о служебном злоупотреблении, связанном с передачей Эпштейну государственных документов. Бывшего принца отпустили из полиции через 12 часов без предъявления обвинений.