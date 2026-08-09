Лишенному титула экс-принцу Эндрю окажут после смерти королевские почести Daily Mail: экс-принц Эндрю после смерти удостоится королевских почестей

Москва9 авг Вести.Бывшего британского принца Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, несмотря на лишение его всех королевских титулов, похоронят после смерти с королевскими почестями, пишет газета The Daily Mail.

Бывший герцог Йоркский остается в секретном правительственном списке королевских особ, которых похоронят с большими почестями приводит газета слова высокопоставленного источника в британском правительстве

Власти Британии заранее разрабатывают планы похорон членов королевской семьи. Так, Эндрю похоронят в королевской усыпальнице во Фрогморе в Виндзоре, где покоится прах короля Эдуарда VIII, который отрекся от престола в 1936 году ради брака с американкой Уоллис Симпсон.

Экс-принц Эндрю оказался в центре скандала из-за связей с осужденным за сексуальные преступления американским финансистом Джеффри Эпштейном. В конце 2025 года король Карл III лишил Эндрю всех королевских титулов.

Бывшего принца Эндрю задержали в феврале 2026 года по делу о служебном злоупотреблении, связанном с передачей Эпштейну государственных документов. Бывшего принца отпустили из полиции через 12 часов без предъявления обвинений.