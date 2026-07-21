Москва21 июл Вести.В британском суде начался процесс по делу об убийстве 78-летней Энн Уиддикомб, бывшего министра правительства Джона Мейджора и пресс-секретаря правой партии Reform UK по миграции. Прокуратура впервые раскрыла подробности расправы, произошедшей в ее доме на юго-западе Англии.

По версии следствия, 28-летний Джошуа Керри, которому уже предъявлено обвинение, нанес политику 21 удар молотком по голове и похитил ее кошелек. Как сообщает Independent со ссылкой на заявление прокурора, "мужчина, обвиняемый в убийстве бывшего члена парламента Энн Уиддикомб, обвиняется в том, что он нанес ей 21 удар молотком и забрал ее кошелек". Само нападение попало на камеру в коридоре: обвиняемый вошел через парадную дверь, спросил у сидящей за обедом женщины: "Полагаю, у вас нет банковских карт и удостоверения личности?" — после чего опрокинул ее со стула и совершил убийство.

Энн Уиддикомб была найдена мертвой на следующий день садовником, которого попросили проведать ее после пропущенного интервью на телеканале Channel 5. Полиция сразу же квалифицировала произошедшее как убийство, а через два дня задержала подозреваемого. Контртеррористическое подразделение сейчас изучает возможную политическую подоплеку: по данным Daily Mail, в доме убийцы обнаружили коммунистическую литературу. Сам Керри проживал в Ротереме на севере Англии и совершил длительную поездку на юго-запад, чтобы добраться до дома жертвы.

Уиддикомб была видным деятелем британской правой политики. Она состояла в Консервативной партии более 20 лет, а с 2023 года являлась пресс-секретарем Reform UK по вопросам иммиграции. В 2019 году она вышла из тори, присоединившись к партии "Брексита" Найджела Фараджа. Политик придерживалась социально-консервативных взглядов, выступала против абортов, эвтаназии и однополых браков, поддерживала смертную казнь. Ее жесткая позиция неоднократно вызывала критику со стороны левых сил.