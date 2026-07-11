Москва11 июл Вести.Бывший депутат Палаты общин (нижней палаты) британского парламента 78-летняя Энн Уиддикомб была убита через несколько часов после ее выступления на одном из интернет-каналов. Об этом сообщила полиция графств Девон и Корнуолл.

По данным правоохранительных органов, нападение на экс-парламентария было совершено 8 июля около 14.30 по московскому времени.

Наше расследование продвигается быстрыми темпами, мы ведем поиск подозреваемого, коим, предположительно, является ... мужчина говорится в заявлении полиции

Уточняется, что в последний раз Уиддикомб появлялась на публике утром 8 июля. Она выступала на новостном шоу на стриминговом сервисе Talk. Участники эфира обсуждали решение лидера партии Reform UK Найджела Фаража сложить с себя депутатские полномочия.

Вечером того же дня она должна была выступить на телеканале Channel 5, но за несколько часов до этого перестала отвечать на сообщения продюсеров. Сотрудники телеканала обратились к представителю экс-парламентария с просьбой проверить, что могло случиться с женщиной. Утром следующего дня, 9 июля, Уиддикомб нашли мертвой в ее доме в деревне Хэйтор.

Ранее сообщалось, что в конце июня на севере Англии после мероприятия по случаю летнего солнцестояния обнаружили тело убитого мужчины, лежащее в кругу камней.