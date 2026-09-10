"Платье мести" принцессы Дианы выставят на аукцион за $150-300 тысяч

Sotheby’s продаст знаменитое черное "платье мести" принцессы Дианы "Платье мести" принцессы Дианы выставят на аукцион за $150-300 тысяч

Москва10 сен Вести.Черное шелковое платье принцессы Дианы, получившее название "платье мести", выставят на торги Sotheby’s в Нью-Йорке. Об этом говорится на сайте аукционного дома.

Стоимость лота оценивается в 150-300 тысяч долларов (примерно от 13 до 26 миллионов рублей). Торги пройдут 9 декабря.

Его значимость кроется не только в дизайне, но и в экстраординарном акте публичной коммуникации подчеркивается в сообщении

Платье создала дизайнер Кристина Стамболиан. По ее словам, Диана долго считала наряд с открытыми плечами "слишком дерзким" и не решалась появиться в нем на публике.

Однако она все же надела это платье 29 июня 1994 года на мероприятие в галерее Серпентайн в Лондоне. В тот вечер принц Чарльз, нынешний король Карл III, публично признался в супружеской неверности в телевизионном интервью.

Через три года принцесса выставила платье на благотворительный аукцион вместе с другими своими нарядами. С тех пор оно находилось у частных владельцев, имена которых не раскрываются.

Ранее сообщалось, что на парижский аукцион выставят вещи покойной французской актрисы Брижит Бардо. Всего планируется выставить 285 лотов, их стоимость варьируется от 10 евро до 10 тысяч евро.