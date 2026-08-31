Около 300 личных вещей Брижит Бардо выставят на аукцион в Париже в сентябре

Почти три сотни вещей Брижит Бардо уйдут с молотка в Париже Около 300 личных вещей Брижит Бардо выставят на аукцион в Париже в сентябре

Москва31 авг Вести.Около 300 личных вещей покойной французской актрисы Брижит Бардо будут проданы на аукционе в Париже 21 сентября. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте аукционного дома Millon.

Отмечается, что Бардо раздавала свои вещи в благотворительных целях с 1987 года.

Торги, организованные Millon 21 сентября 2026 года, на которых будут выставлены 285 лотов из ее домов в Сен-Тропе и Париже, продолжат этот жест говорится в публикации

Оценочная стоимость лотов составляет от 10 евро за плакаты и до 10 тыс. евро за украшения и золотые монеты. С молотка также уйдут автопортрет актрисы, пишущая машинка и мотовелосипед.

В аукционном доме уточнили, что все средства от продажи пойдут в Фонд Брижит Бордо, который занимается защитой животных, и ее сыну.

Брижит Бардо не стало 28 декабря 2025 года. Она скончалась в возрасте 91 года.