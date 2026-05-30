Москва30 мая Вести.Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) устроила распродажу своих вещей в арт-пространстве "Хлебозавод" на Большой Новодмитровской улице. Об этом сообщает Life.ru.

По данным издания, одежда, обувь, аксессуары и детские предметы гардероба продаются по более низким ценам, чем в магазинах. Ценник на большинство товаров не превышает 80 тысяч рублей (столько стоит сумка Louis Vuitton).

Также были представлены туфли Versace за 20 тысяч рублей и Chanel за 10 тысяч говорится в публикации

Как отмечается, некоторые вещи выглядят поношенными.

Комментариев о том, куда будут направлены вырученные средства, организаторы не давали. Самой Лерчек на распродаже не было.

Ранее Валерия и ее бывший муж Артем Чекалин избавились от своего недостроенного особняка в элитном поселке "Агаларов Эстейт". Новым владельцем стал адвокат из Москвы Владимир Х.

Сейчас Лерчек борется с раком желудка четвертой стадии. По последним данным, недавно она прошла пятый курс химиотерапии.