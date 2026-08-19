"Я не в теме": сестра покойного сенатора Грэма провалилась на дебатах по Тайваню Дарлин Грэм на дебатах призналась в неосведомленности во внешней политике

Москва19 авг Вести.Дарлин Грэм — сестра покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) — во время предвыборных дебатов в Южной Каролине публично признала свою полную неосведомленность в вопросах внешней политики и обороны.

Буду честна: я не настолько осведомлена в вопросах национальной безопасности. Но я поддерживаю армию — мой брат прослужил в ВВС 33 года. Я не профессиональный, вышколенный политик. Национальная безопасность — это не мой конек, не моя сфера компетенции, но военных я поддерживаю заявила кандидат в сенаторы, отвечая на вопрос о ситуации вокруг Тайваня и в Южно-Китайском море

Дарлин Грэм согласилась занять кресло своего умершего брата в сенате США до января 2027 года и подтвердила намерение баллотироваться на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре. На республиканских праймериз 11 августа она заняла первое место, набрав около 33% голосов, однако не получила большинства и вышла во второй тур с конгрессменом Ральфом Норманом (около 24%). Второй тур состоится 25 августа.

Линдси Грэм скончался 11 июля в возрасте 71 года. Он был автором законопроекта о введении пошлин против импортеров нефти и газа из России и даже незадолго до смерти говорил, что не может умереть до принятия нового санкционного документа. Его сестра пошла на выборы по личному приглашению президента США Дональда Трампа.