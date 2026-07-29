Москва29 июлВести.Временная исполняющая обязанности сенатора от штата Южная Каролина Дарлин Грэм не участвовала в процедурном голосовании по законопроекту о санкциях против России и Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.
Сестра сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) получила место в американском Сенате после внезапной смерти политика.
В среду Сенат 86 голосами против 12 поддержал дальнейшее продвижение законопроекта об антироссийских санкциях. При этом из 100 сенаторов в голосовании не приняли участие только двое – Дарлин Грэм и Митч Макконнелл.
Дарлин Грэм уже принесла присягу и получила право участвовать в работе Сената, однако причины ее отсутствия при голосовании не уточняются. По предположению РИА Новости, это может быть связано с продолжавшейся похоронной церемонией ее брата.
Кроме того, по данным агентства, Митч Макконнелл не участвовал в голосовании из-за состояния здоровья. Ранее его госпитализировали.