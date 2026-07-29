РИА Новости: сестра Грэма не участвовала в голосовании по санкциям против России

Сестра Грэма не проголосовала в Сенате в поддержку его санкций против РФ РИА Новости: сестра Грэма не участвовала в голосовании по санкциям против России

Москва29 июл Вести.Временная исполняющая обязанности сенатора от штата Южная Каролина Дарлин Грэм не участвовала в процедурном голосовании по законопроекту о санкциях против России и Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

Сестра сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) получила место в американском Сенате после внезапной смерти политика.

В среду Сенат 86 голосами против 12 поддержал дальнейшее продвижение законопроекта об антироссийских санкциях. При этом из 100 сенаторов в голосовании не приняли участие только двое – Дарлин Грэм и Митч Макконнелл.

Дарлин Грэм уже принесла присягу и получила право участвовать в работе Сената, однако причины ее отсутствия при голосовании не уточняются. По предположению РИА Новости, это может быть связано с продолжавшейся похоронной церемонией ее брата.

Кроме того, по данным агентства, Митч Макконнелл не участвовал в голосовании из-за состояния здоровья. Ранее его госпитализировали.