Daily Mail: ФБР задержало отца Меган Маркл во Флориде по делу о детском порно

СМИ сообщили о задержании отца Меган Маркл по делу о детской порнографии Daily Mail: ФБР задержало отца Меган Маркл во Флориде по делу о детском порно

Москва6 ноя Вести.Американские правоохранители задержали 82-летнего Томаса Маркла-старшего, отца супруги британского принца Гарри Меган Маркл. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, задержание связано с расследованием хранения материалов с сексуализированным насилием над детьми.

Томас Маркл-старший только что был арестован ФБР в связи с предполагаемым хранением детской порнографии говорится в публикации

Отца Меган Маркл задержали в одном из домов престарелых на территории штата Флорида.

В конце октября сообщалось, что Маркл-старший оказался под следствием из-за предполагаемого хранения запрещенных материалов в своем доме на Филиппинах. В полицию обратился сын мужчины.

1 ноября полиция Мексики обыскала заброшенный складской бокс Маркла и изъяла компьютер, флешки, видеокассеты VHS и стопку журналов. По сведениям Daily Mail, правоохранители были шокированы во время просмотра материалов.