DM: мужчину в Британии арестовали за распространения ИИ-порно с политиками

В Британии расследуют распространение ИИ-порно с участием политиков DM: мужчину в Британии арестовали за распространения ИИ-порно с политиками

Москва6 сен Вести.В Британии арестовали мужчину в рамках расследования дела о создании дипфейков порнографического содержания с участием экс-члена кабинета министров от Консервативной партии Надин Доррис. Об этом сообщает газета Daily Mail (DM).

Бывшему министру культуры Доррис о наличии дипфейков с ней в "главной роли" сообщили правоохранители долины Темзы, которые в тот момент расследовали распространения в соцсетях ИИ-роликов с участием других британских политиков и некоторых знаменитостей.

Сама экс-чиновница, которая сейчас занимает высокий пост в общественной организации Reform UK Найджела Фараджа, заявила о своей "глубокой обеспокоенности" по поводу видеороликов, назвав их "пугающе реалистичными".

Я была потрясена и глубоко расстроена, получив телефонный звонок от высокопоставленного полицейского, который сообщил мне, что мужчина создал порнографические видеоролики с использованием технологии дипфейк, и я оказалась в числе героинь сказала она

По словам Доррис, ее оповестили только после тогда как подозреваемого арестовали изъяли его устройства, на которых хранились тысячи видео и изображений.

Из-за используемых технологий практически невозможно отличить реальность от вымысла. Мысль о том, что члены моей семьи, друзья и коллеги могли это видеть, была ужасающей добавила политик

По данным Daily Mail, распространением ИИ-порно занимался 36-летний житель Рединга в Беркшире. После допроса его отпустили до завершения расследования.