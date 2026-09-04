Москва4 сен Вести.Выступление лидера британской правопопулистской партии Reform UK Найджела Фараджа на съезде в Бирмингеме перенесли из соображений безопасности, сообщает BBC.

Съезд Reform UK проходит в Бирмингеме с 3 по 5 сентября. Фарадж должен был выступить с программной речью около часа назад, однако его выход на сцену отложили. По данным источников BBC, контртеррористическое подразделение британской полиции не разрешает политику выступать до тех пор, пока не будут устранены возможные угрозы безопасности.

На фоне съезда Reform UK сохраняет высокие позиции в рейтингах. Согласно последнему опросу YouGov, партия пользуется наибольшей поддержкой среди британских избирателей - 23%. Правящую Лейбористскую партию поддерживают 22%, Консервативную партию - 20%. У "Либеральных демократов" и "зеленых" по 13%.

Следующие всеобщие парламентские выборы в Великобритании должны состояться не позднее августа 2029 года.