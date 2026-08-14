Фарадж заявил о своей победе на дополнительных выборах в парламент Британии

Лидер партии Reform UK победил на дополнительных выборах в парламент Британии Фарадж заявил о своей победе на дополнительных выборах в парламент Британии

Москва14 авг Вести.Лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж заявил, что одержал убедительную победу на дополнительных выборах в парламент.

Дополнительные выборы в округе Клактон-он-Си состоялись 14 августа.

[Победил], довольно убедительно. Мне удалось победить кандидата от истеблишмента сказал Фарадж телеканалу GB News

Соперником лидера Reform UK выступил граф Урноголовый (Count Binface). Он является комедийным персонажем, от имени которого на выборах баллотируется политический активист Джон Харви.

Фараж принял участие в дополнительных выборах после того, как в июле объявил о своей отставке с поста депутата палаты общин на фоне коррупционного скандала.