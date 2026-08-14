Би-би-си: второе место на выборах в Британии получил кандидат с ведром на голове

Сатирический персонаж с ведром на голове стал вторым на выборах в Британии Би-би-си: второе место на выборах в Британии получил кандидат с ведром на голове

Москва14 авг Вести.На довыборах в Великобритании едва не стал победителем сатирический персонаж по имени Граф Бинфейс. Его придумал 10 лет назад комик Джон Харви. Артист появлялся на публике в шлеме, представляющем собой металлическое мусорное ведро с прорезями для глаз и рта.

Граф Бинфейс (или как его иногда называют граф Урноголовый) набрал почти девять с половиной тысяч голосов, сообщает Би-би-си. Но сенсации все же не случилось – Граф Бинфейс стал лишь вторым в округе Клактон-он-Си. В рамках предвыборной кампании он обещал сделать дешевле сухие завтраки и круассаны, вернуть цену мороженого на уровень 99 пенсов и даже национализировать певицу Адель. Это нашло живой отклик у избирателей.

Мусорное ведро едва не стало депутатом отмечает британский телеканал

Артист в образе называл себя пришельцем с планеты Сигма IX и позиционировал себя как первого "межгалактического политика". Всего за первый день предвыборной кампании мистер Мусорное ведро собрал на нее в виде пожертвований 15 тысяч фунтов.

Проигрыш не разочаровал Джона Харви, ведь его сатирический персонаж уступил лидеру партии Reform UK Найджелу Фараджу. На довыборах в британский парламент Фарадж заручился поддержкой 22,3 избирателей.

Ранее ценой Великобритании поинтересовался основатель Tesla и Space X Илон Маск. Так он отреагировал на статью, размещенную на сатирическом портале Babylon Bee. Авторы публикации в шутку сообщили, что Маск покупает Соединенное Королевство, чтобы вернуть жителям Великобритании утраченную свободу слова.