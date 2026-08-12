Москва12 авгВести.Американский предприниматель Илон Маск в шутку поинтересовался, сколько будет стоить покупка Великобритании.
В социальной сети X бизнесмен обратил внимание на статью сатирического портала Babylon Bee. В ней автор материала написал, что Маск якобы покупает Великобританию, чтобы вернуть гражданам страны свободу слова. В публикации также говорится, что предприниматель заплатил за Британию "внушительную сумму".
Сколько стоит?написал в ответ на это Маск
В январе американский бизнесмен задался вопросом о том, почему британское правительство "настолько фашистское".