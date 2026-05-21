Москва21 мая Вести.Извинения британского правительства за свое "неуклюжее" решение допустить ряд исключений в новых санкциях против России в любой нормальной стране воспринимались бы как откровенное хамство. Такое заявление информационной службе "Вести" сделал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Лишний раз просто убеждаюсь: то, что британцы считают извинением, в любой нормальной стране было бы воспринято как откровенное хамство. Как они там сформулировали: "неудачное смягчение антироссийских санкций", да? То есть британцы снимают бессрочно запрет на закупку светлых нефтепродуктов, произведенных из нефти, добытой в Российской Федерации. А как вы думаете, будет реакция Украины на это все? Нет, не будет? Во-первых, хочется спросить: а так можно было, да, оказывается? Вот они принимают решение, я понимаю, исходя из своих интересов, да? Ну, это же в отношении Украины полное хамство. Но на самом деле никакой реакции со стороны Украины не будет заявил Килинкаров

Ранее правительство Великобритании принесло извинения за "неуклюжее" решение допустить ряд исключений в новых санкциях против России. Министр торговли страны Крис Брайант взял на себя ответственность за это.