В ЕК назвали сюрпризом для ЕС ослабление Лондоном санкций против РФ Еврокомиссар Домбровскис: ослабление санкций Лондона против РФ удивило ЕС

Москва21 мая Вести.Решение Великобритании об ослаблении ряда санкционных ограничений в отношении нефтепродуктов из России стало сюрпризом для Евросоюза, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, которого цитирует ТАСС.

Еврокомиссия, указал он, будет просить партнеров по G7 не ослаблять антироссийские санкции. Как подчеркнул Домбровскис, в ЕК считают, что в условиях повышенных цен на энергоресурсы на фоне конфликта США и Израиля с Ираном санкции против РФ нужно усиливать.

Да, Великобритания откатила некоторые санкции против России в энергетическом секторе. Да, действительно это не было обозначено на нашей встрече в рамках министерской встречи Группы семи. Это стало сюрпризом, и мы будем просить партнеров по "семерке" не ослаблять санкции против России сказал он

Во вторник Великобритания разрешила импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Исключения из санкционных правил, как отмечалось, вступают в силу 20 мая.