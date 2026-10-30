Полиция Шотландии проверяет информацию о вечеринках в замке Балморал Daily Express: Полиция изучает данные о вечеринках принца Эндрю и Эпштейна

Москва30 окт Вести.Полиция Шотландии проводит проверку информации о закрытых вечеринках с участием брата короля Великобритании Эндрю Маунтбеттена-Виндзора и американского финансиста Джеффри Эпштейна в королевском замке Балморал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Daily Express.

По данным издания, правоохранители изучают сообщения о доставке в резиденцию женщин для оказания сексуальных услуг. В организации визитов может быть замешана подруга Эпштейна Гислейн Максвелл, отбывающая 20-летний тюремный срок.

Эпштейн был задержан в 2019 году по обвинениям в эксплуатации несовершеннолетних, но уголовное дело прекратили после его смерти в тюрьме.