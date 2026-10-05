Москва5 окт Вести.Король Великобритании Карл III отказался оплачивать расходы своего брата, экс-принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, в судебной тяжбе с полицией долины Темзы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, Эндрю подал на полицию в суд из-за обысков в его резиденциях по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Он попросил суд проверить, были ли проведены эти следственные мероприятия на законных основаниях.

Карл III дал понять, что средства, которые он предоставляет экс-принцу, не должны использоваться для финансирования судебного процесса. При этом в Букингемском дворце подчеркнули, что не принимают никакого участия в выработке стратегии защиты бывшего герцога Йоркского сообщил собеседник агентства

Ранее газета The Daily Mail сообщила, что Эндрю, несмотря на лишение всех королевских титулов, будет похоронен с соответствующими почестями после смерти.

Предполагается, что брат Карла III будет погребен в усыпальнице во Фрогморе, где покоятся отрекшийся от престола король Эдуард VIII и его супруга Уоллис Симпсон, а также королева Виктория и ее муж, принц Альберт.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор оказался в центре скандала из-за связей с осужденным за сексуальные преступления американским финансистом Джеффри Эпштейном. В конце 2025 года король Карл III лишил Эндрю всех королевских титулов.

В феврале Эндрю задержали по делу о служебном злоупотреблении, связанном с передачей Эпштейну государственных документов. Брата британского короля отпустили из полиции через 12 часов без предъявления обвинений.