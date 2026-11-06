Принц Гарри подал апелляцию по иску о вторжении Daily Mail в его частную жизнь

Принц Гарри обжаловал решение суда по иску о вторжении СМИ в его частную жизнь Принц Гарри подал апелляцию по иску о вторжении Daily Mail в его частную жизнь

Москва6 ноя Вести.Британский принц Гарри вместе с другими истцами подал апелляцию по иску против издателя газеты Daily Mail о вмешательстве журналистов издания в его частную жизнь, заявили адвокаты члена королевской семьи.

Истцы сегодня подали в Апелляционный суд заявления с просьбой разрешить им обжаловать решения судьи (Мэтью) Никлина об отклонении их исков привел сообщение юристов телеканал Sky News

Ранее Гарри вместе с певцом Элтоном Джоном, актрисами Элизабет Херли и Сэйди Фрост, а также с другими знаменитостями начал судебное разбирательство против компании Associated Newspapers, издающей Daily Mail. В июле британский суд отклонил иск, обязав истцов возместить судебные расходы в размере 9,5 миллиона фунтов стерлингов, или примерно 13 миллионов долларов.

Истцы заявляли, что сотрудники Daily Mail незаконно собирали о них информацию и нарушали их право на частную жизнь: журналисты обманом получали доступ к персональным данным, перехватывали голосовые сообщения и использовали прослушку.

Позиция знаменитостей основывалась на показаниях частного детектива Гэвина Берроуза, который позднее отказался от своих слов и обвинил истцов в подделке документов.

Associated Newspapers, в свою очередь, утверждала, что ее журналисты получали всю информацию о знаменитостях законно, а также настаивала на истечении срока исковой давности.