Журналист Морган подаст в суд на брата принцессы Дианы за клевету в мемуарах

Журналист подаст в суд на брата Леди Ди за клевету в "Лебединой песне" Журналист Морган подаст в суд на брата принцессы Дианы за клевету в мемуарах

Москва23 сен Вести.Британский журналист Пирс Морган намерен подать в суд на Чарльза Спенсера, брата принцессы Дианы. Его негодование вызвали фактические неточности, обнаруженные Морганом в мемуарах Спенсера о сестре.

Об этом журналист и бывший главный редактор газеты Daily Mirror написал на своей страничке в соцсети X.

Граф Спенсер извинился передо мной за клевету и ложь, опубликованную в вышедшей сегодня его новой книге "Лебединая песня". Но я подаю в суд на него и на издательство Penguin, чтобы они эту ложь убрали заявил Морган

Морган привел ряд фактов из книги в подтверждение своего возмущения. Чарльз Спенсер, например, написал, что журналист руководил Daily Mirror в 1993 году, когда издание опубликовало фотографии принцессы Дианы, которая занималась спортом в слишком открытой одежде. Но, продолжил Пирс Морган, он возглавил газету лишь в 1995 году.

Чарльз Спенсер написал в своих мемуарах, что, когда обзванивал СМИ, приглашая журналистов на похороны Дианы, Морган был единственным, кто говорил с ним сердитым тоном. Это стало еще одной причиной для возмущения Моргана.

Рассказ графа Спенсера о нашем телефонном разговоре также вводит в заблуждение. Я не был ни сердит, ни раздражен. Наоборот, я очень уважительно относился к нему и его семье заверил британский журналист

62-летний брат принцессы Дианы уже наделал много шума своими мемуарами. В книге "Лебединая песня: Диана, моя сестра" он написал, что после гибели принцессы ее супруг Чарльз (ныне король Карл III) "прошипел", что ее скоро забудут. После заявления Букингемского дворца о том, что "боль от потери сестры может затмевать разум", Спенсер обвинил короля Великобритании в газлайтинге – попытках убедить всех в том, что дело было совсем не так, как он помнит.

Чарльз Спенсер считает, что Диана поддержала бы публикацию этой книги, поскольку они с сестрой всегда защищали друг друга, и ей это нравилось.