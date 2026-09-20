"Это было низко": брат принцессы Дианы оценил реакцию короля на книгу о ней Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер обвинил Карла III в газлайтинге

Москва20 сен Вести.Британский граф Чарльз Спенсер, 62-летний брат принцессы Дианы, обвинил короля Карла III в газлайтинге – попытках убедить в том, что на самом деле все было не так, как он помнит, - после реакции Букингемского дворца на его книгу об умершей сестре. Его слова приводит издание Daily Mail.

В книге "Лебединая песня: Диана, моя сестра", которая выходит в продажу на днях, Спенсер поделился множеством откровений. В Daily Mail попали фрагменты, где сказано, что после гибели принцессы Карл (тогда еще принц Чарльз) "прошипел", что ее скоро забудут. Представитель Букингемского дворца выпустил заявление о том, что "боль от потери сестры может затмевать разум", хотя обычно представители короны не дают комментарии по поводу книг.

Не каждый день просыпаешься и обнаруживаешь, что король подверг тебя газлайтингу заявил граф Спенсер журналистам

Брат принцессы Дианы полагает, что это было "поразительно провокационно и низко", потому что в Букингемском дворце, по его мнению, намекают на его "ложь". Хотя король, как считает Спенсер, не может опровергнуть его заявления.

По мнению графа Спенсера, Диана поддержала бы его в публикации книги, поскольку они с сестрой заступались друг за друга, и ей это нравилось.