Чарльз Спенсер: Карл III был влюблен в своего камердинера Брат принцессы Дианы: Карл III был влюблен в своего камердинера

Москва24 сен Вести.Брат принцессы Дианы, граф Чарльз Спенсер, рассказал о разговоре с сестрой, в котором она объяснила свое решение развестить с будущим королем Великобритании Карлом III. Его мемуары "Лебединая песня: Диана, сестра моя" (Swan Song: Diana, My Sister) цитирует The Daily Beast.

По словам Спенсера, сначала он пытался предостеречь Диану от импульсивного решения. Однако принцесса убедила брата в правильности своего выбора, сказав: "Мой муж влюблен в своего камердинера".

В книге Спенсер не раскрывает имени человека, которого Диана могла иметь в виду, однако ранее в качестве предполагаемого любовника Карла III упоминался его давний помощник Майкл Фосетт (движение ЛГБТ признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории России).

Эти слухи связаны с заявлениями бывшего камердинера Карла Джорджа Смита, сделанными в 1996 году. Смит утверждал, что в 1989 году помощник принца совершил в отношении него сексуализированное насилие. Кроме того, бывший камердинер заявлял, что однажды стал свидетелем сексуального контакта между Карлом и старшим слугой.

При этом Карл III отрицал эти обвинения. Его секретарь также заявлял, что словам Смита нельзя доверять, поскольку тот страдал алкогольной зависимостью. Сам Смит утверждал, что его рассказ была записан на пленку принцессой Дианой. Запись якобы хранилась в запертом сундуке в Кенсингтонском дворце, однако после смерти Дианы исчезла. В 2005 году Смит умер, после чего связанные с его заявлениями слухи постепенно сошли на нет.

Ранее сообщалось, что британский журналист Пирс Морган намерен подать в суд на Чарльза Спенсера из-за фактических неточностей, обнаруженных им в мемуарах Спенсера о своей сестре, принцессе Диане.